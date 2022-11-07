Родители первенцев в Коми получили 124,7 миллионов рублей с начала года

В Коми продолжает действовать региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Как сообщает Минтруда Коми, деньги за рождение первенца с начала года 1595 семей, воспользовались средствами Регионального семейного капитала 1134 семьи.

Напомним, Региональный семейный капитал доступен всем родителям, у которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок. Выплата составляет 150 тысяч рублей. Всего с начала года из бюджета Коми на эти цели израсходовали 124,7 миллиона рублей.