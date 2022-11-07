Такого не было почти 50 лет: россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптики предупредили жителей России о резких климатических переменах. Их можно будет ощутить уже в начале ноября, а затронут эти изменения большинство регионов страны. Как передает "PRIMPRESS", такого не случалось уже почти 50 лет.

Серьезные изменения погоды ожидаются в восточной части РФ. К примеру, сейчас на Чукотке фиксируют аномальные морозы. Уже этой осенью столбики термометров в регионе показывали -41 градус. Такие же аномалии ожидаются в Анадыре, где совсем скоро похолодает до -30 градусов. При этом в ближайшие дни там может и потеплеть сразу до +10С, а за минувшие недели успело выпасть огромное количество осадков, таяние которых может стать серьезной проблемой.