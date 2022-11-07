В Коми задержали двух наркоторговцев

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 25-летней сыктывкарки и ее 32-летнего сообщника. Их обвиняют в покушении на продажу оптовой партии синтетических и растительных наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Сначала девушка стала "закладчицей" одного из интернет-магазинов, которые занимаются распротранением наркотиков. За работу ей платили криптовалютой. В октябре 2021 года она переехала в Сыктывкар из Ухты и продолжила заниматься распространением наркотиков.
Горожанка сняла в столице Коми квартиру и приступила к расфасовке и доставки запрещенных веществ к тайнику. К этому моменту ее "должность" в преступной иерархии стала выше, теперь девушка выполняла функцию "мини-склада".
Полицейские задержали двоих курьеров: сначала того, который хотел вывезти из тайника девушки каннабис весом более 57 граммов. А затем и того, кто пытался вывести партию мефедрона весом более 110 граммов.
В конце концов попалась и сама девушка, ее задержали в Ухте, куда она приехала погостить. В ее квартире нашли N-метилэфедрон массой не менее 139,01 граммов.
Обвиняемая привлекла к сбыту наркотиков и своего знакомого. Оба на допросе объяснили, что занялись распространением наркотиков из-за финансовых трудностей.
Уголовные дела направлены в суд. Максимальное наказание по ч.5 ст.228.1 УК РФ может доходить до пожизненного заключения.