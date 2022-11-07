В Коми задержали двух наркоторговцев

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 25-летней сыктывкарки и ее 32-летнего сообщника. Их обвиняют в покушении на продажу оптовой партии синтетических и растительных наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сначала девушка стала "закладчицей" одного из интернет-магазинов, которые занимаются распротранением наркотиков. За работу ей платили криптовалютой. В октябре 2021 года она переехала в Сыктывкар из Ухты и продолжила заниматься распространением наркотиков.