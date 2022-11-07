В Сыктывкаре эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

В несколько ведомств Сыктывкара поступило сообщение о минировании городского аэропорта. На почту портала “Про Город” тоже поступило такое сообщение.

4 ноября ночью неизвестные разослали сообщения о минировании взлетной полосы сыктывкарского аэропорта. Как сообщили в Сыктывкарском линейном Управлении МВД РФ на транспорте, угроза оказалась ложной. Сотрудники спецслужб проверили все здание и взлетную полосу. Аэропорт оцепили на некоторое время, людей эвакуировали. Из-за ложного сообщения рейс Сыктывкар-Шереметьево задержали на час. Самолет должен был вылететь в 7:05, а из-за ложного сообщения, он вылетел только в 8:05.