Экс-мэр Инты Павел Смирнов стал мясником в колонии

Бывший мэр Инты Павел Смирнов, отбывающий свое наказание в колонии №11, рассказал о том, как он освоил профессию мясника. Об этом он сообщил порталу "АиФ".
Сейчас экс-градоначальник трудится в городе Бор Нижегородской области. Он работает в мясном цеху колонии, где производят мясную продукцию на заказ и для местной столовой. Сам чиновник отмечает, что работа ему по душе. У него быстро получилось вникнуть во все нюансы, ведь ранее он курировал вопросы общепита.
Смирнов также отметил, что не согласен с мнением, что время, проведенное в тюрьме, проходит зря. По его словам, даже в такой ситуации нужно развиваться и извлекать для себя уроки, например, осваивать какое-либо производство, язык и главное — учиться общаться с людьми.
Напомним, бывшего руководителя Инты осудили в 2018 году. За коррупцию и взятки ему дали 11 лет колонии строгого режима. Ранее он отбывал наказание в Нижнем Новгороде.