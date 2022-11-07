Экс-мэр Инты Павел Смирнов стал мясником в колонии

Бывший мэр Инты Павел Смирнов, отбывающий свое наказание в колонии №11, рассказал о том, как он освоил профессию мясника. Об этом он сообщил порталу "АиФ".

Сейчас экс-градоначальник трудится в городе Бор Нижегородской области. Он работает в мясном цеху колонии, где производят мясную продукцию на заказ и для местной столовой. Сам чиновник отмечает, что работа ему по душе. У него быстро получилось вникнуть во все нюансы, ведь ранее он курировал вопросы общепита.