Жители Коми устроили за сутки три пожара

За 6 ноября в Коми произошло три пожара. Во всех них, как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, виноваты люди
Первый пожар случился в 3:50 в Нижнем Одесе. В одной из квартир загорелся диван, его оперативно потушили.
Второй пожар произошел в 17:05 в Ухте. Огонь повредил гараж, выяснилось, что недвижимость загорелась из-за нарушения техники безопасности при использовании печи.
Еще об одном пожаре стало известно в 04:02, он произошел в Сосногорске. По предварительным данным причиной пожара стала пригоревшая еда, которую оставили на плите без присмотра.
К счастью, в пожарах никто не пострадал.