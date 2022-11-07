Жители Коми устроили за сутки три пожара

За 6 ноября в Коми произошло три пожара. Во всех них, как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, виноваты люди

Первый пожар случился в 3:50 в Нижнем Одесе. В одной из квартир загорелся диван, его оперативно потушили.