Деньги сами липнут: 4 женских имени, которые притягивают богатство и удачу

Специалисты в области эзотерики утверждают - имя оказывает значительное влияние не только на судьбу и характер своего обладателя, но и на другие сферы его жизни, в том числе любовную или финансовую. Считается, что некоторые имена несут в себе такой мощный заряд энергетики, что могут притягивать в жизнь своего носителя везение и богатство. Рассказываем, какие женские имена подарят своей носительнице материальные блага.

Авдотья

Имя Авдотья в наши дни довольно редкое. Но, как считают эксперты в сфере эзотерики, родителям, которые желают для своей дочери материального благополучия, должны внимательно присмотреться к этому варианту. Дело в том, что Авдотьи - решительные, умные, целеустремленные женщины, которые умеют обращаться с деньгами и привлекать в свою жизнь богатство.

Достаток сам плывет в руки носительниц этого необычного старинного имени - на зависть всем окружающим.

Анна

Считается, что если наречь девочку именем Анна, то, став взрослой, она легко добьется поставленных целей. Красивое и гармоничное имя притягивает в жизнь своей обладательницы везение, любовь, и, конечно же, богатство. Анна наделена умом и разнообразными талантами, поэтому она с легкостью находит дело, которое принесет ей не только удовлетворение от труда, но и стабильный высокий доход. Деньгами Аня распоряжается грамотно и всегда может приумножить свое богатство.

Дарья

Имя Дарья носят девушки с характером, которые уж точно не упустят возможности обогатиться. Как правило, обладательницы этого имени наделены сильным характером, который позволяет им занимать руководящие должности или успешно строить свой собственный бизнес.