Сыктывкарка через суд смогла получить в собственность гараж умершего родственника

Сыктывкарка обратилась в суд с требованием к мэрии признать ее владелицей гаража.

Недвижимость с 1993 года принадлежала ее родственнику, который умер. Женщина является его наследницей, однако на гараж не было оформлено документов, подтверждающих право собственности. Зато у сыктывкарки на руках был технический паспорт гаража и показания двух свидетелей, которые подтвердили, что покойный и правда с 1993 года открыто владел гаражом.