Сыктывкарка через суд смогла получить в собственность гараж умершего родственника

Сыктывкарка обратилась в суд с требованием к мэрии признать ее владелицей гаража.
Недвижимость с 1993 года принадлежала ее родственнику, который умер. Женщина является его наследницей, однако на гараж не было оформлено документов, подтверждающих право собственности. Зато у сыктывкарки на руках был технический паспорт гаража и показания двух свидетелей, которые подтвердили, что покойный и правда с 1993 года открыто владел гаражом.
По закону, если человек открыто владел недвижимостью 15 лет или другим имуществом пять лет, то он приобретает право собственности на это имущество. Так что суд признал женщину собственницей гаража.