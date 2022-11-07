В Коми появились новые меры соцподдержки для детей мобилизованных и добровольцев

обеспечить учащихся 5-11 классов и училищах, находящихся в ведении региона бесплатным питанием.

компенсировать оплату за присмотр и уход за детьми в детсадах, предоставляемую в размере фактических затрат одного из родителей, связанных с платой за присмотр и уход в детских садах на территории Коми.

установить, что к членам семьи военнослужащего относятся: супруг или супруга, родители, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.

питание предоставляется образовательными организациями обучающимся по очной форме обучения в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации, не имеющим право на предоставление питания в соответствии с федеральным

законодательством и (или) законодательством Республики Коми по иным основаниям. Образовательные организации организуют предоставление горячего питания обучающимся. В случаях, установленных правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, образовательные организации организуют предоставление питания обучающимся в виде сухих продуктовых наборов.

компенсация родительской платы предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской платы на размер предоставленной компенсации родительской платы, отраженной в платежном документе, выдаваемом родителю (законному представителю) для внесения родительской платы. Компенсация родительской платы составляет 100% размера ежемесячной родительской платы с учетом компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, предоставленной родителю (законному представителю) в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 "О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования".

предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в беззаявительном порядке;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с 1 ноября 2022 года, но не ранее чем со дня начала участия военнослужащего в специальной военной операции или убытия в место сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, призванных на военную службу. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в период прохождения военнослужащими военной службы.