Гололед и снегопады: синоптики дали прогноз на начало недели в Сыктывкаре

В столице Коми продолжит удерживаться стабильная прохладная ноябрьская погода. В начале недели синоптики не прогнозируют особых перемен на улицах города, но стоит отметить, что моментами ожидается потепление до плюсовых значений.

Так, 7 ноября горожан ждет 0..-2 градуса тепла. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдет снег и мокрый снег. На дорогах образуется гололед. Ветер сменится на юго-западный и сохранит это направление ближайшие два дня.