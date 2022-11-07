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Диетолог назвала лучшую еду для улучшения сна

Диетолог назвала лучшую еду для улучшения сна

Поздний ужин не всегда неблагоприятно сказывается на качестве сна, есть продукты, которые могут снять симптомы бессонницы, об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Стакан теплого молока с медом может подействовать как легкое и безопаснее снотворное, а если употреблять напиток вместе с сушеными бананами или финиками, то заснуть будет гораздо легче. Когда чувство голода не дает спать, можно съесть и более калорийную пищу, богатую триптофаном.

"Индейка — самый богатый триптофаном продукт. Если чувствуете, что не можете уснуть, то бутерброд на зерновом хлебе с кусочком индейки вам поможет. Постарайтесь перед сном не есть желтые сыры, шоколад, перезрелые бананы и копченую рыбу", — объяснила врач.

Расслабиться и успокоиться перед сном помогут травяные чаи на основе мята, мелиссы или ромашки, крепкий зеленый чай содержит теанин, который продлевает сон.

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