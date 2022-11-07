Диетолог назвала лучшую еду для улучшения сна

Поздний ужин не всегда неблагоприятно сказывается на качестве сна, есть продукты, которые могут снять симптомы бессонницы, об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
Стакан теплого молока с медом может подействовать как легкое и безопаснее снотворное, а если употреблять напиток вместе с сушеными бананами или финиками, то заснуть будет гораздо легче. Когда чувство голода не дает спать, можно съесть и более калорийную пищу, богатую триптофаном.
"Индейка — самый богатый триптофаном продукт. Если чувствуете, что не можете уснуть, то бутерброд на зерновом хлебе с кусочком индейки вам поможет. Постарайтесь перед сном не есть желтые сыры, шоколад, перезрелые бананы и копченую рыбу", — объяснила врач.
Расслабиться и успокоиться перед сном помогут травяные чаи на основе мята, мелиссы или ромашки, крепкий зеленый чай содержит теанин, который продлевает сон.