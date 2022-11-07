Гороскоп на 7 ноября: спонтанность чувств у Раков и авантюрная жилка Дев

Настоящей музыкой для Овна будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Овну сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Овен не пожалеет. Сегодня он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться. Уверенность Тельца в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Телец способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Телец сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Телец сможет сегодня преуспеть.

Близнецы рискуют испытать упадок сил – им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Близнецы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Близнецов, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Близнецам сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.

Гороскоп Рака будет переполнен яркими эмоциями. День наделяет его живым воображением, благодаря чему Рак сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: сегодня Рак может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Рака будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

У Льва будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Льву воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Завтрашний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Звезды гороскопа предоставляют Деве хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ей придется очень быстро действовать и думать. Скорее всего, ситуация потребует от нее действовать ловко и нестандартно, и Дева будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Деве сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Весы могут смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы. Звезды гороскопа дарят Весам успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Весы сегодня затеют глобальный проект, то не пожалеют: со временем их планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Весам не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты.

Скорпиону предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая завтрашний выбор, Скорпиону не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Стрелец будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Стрелец будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Стрельца, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Стрелец сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

В гороскопе Козерога будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Козерог уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Козерога совета. Козерог сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет.

Энергичности Водолея окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Водолей кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Водолея в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.