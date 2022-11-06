Диетолог назвал опасные ошибки при похудении

К похудению необходимо относиться серьезно, поскольку определенные ошибки в этом направлении могут привести к еще большей полноте или вовсе навредить организму. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина. Об этом сообщает "Рамблер".

Так, в качестве первой ошибки эксперт выделила голодание. Такой вид похудения, по словам специалиста, до добра не доведет.

"У нас замедляется обмен веществ, организм начинает воспринимать данную ситуацию так, что настали тяжелые времена и надо запасать как можно больше", — рассказала она.

Врач рекомендует снизить дозу потребляемых продуктов, но не доводить их до нуля, поскольку полный отказ от них приведет к дальнейшему срыву.

При этом специалист не рекомендует исключать жиры из рациона. По словам Ермошиной, жиры необходимы организму человека для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины. Также они способствуют выбросу желчи. Она уточнила, что пища, содержащая «правильные» жиры, как раз может помочь в похудении.

В частности, диетолог советует добавить в рацион рыбу, растительное масло, орехи и семена, горький шоколад, авокадо.

В качестве третьего пункта Ермошина отметила похудение без спорта. По ее мнению, важно сохранять, а затем и увеличить свою физическую активность.