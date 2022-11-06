В Коми выявили семь правонарушений по обороту оружия за последнюю неделю

В течении прошлой неделе сотрудники Росгвардии по Коми выявили семь правонарушений в области оборота оружия. В ходе работы они изъяли десять единиц охотничьего оружия. об этом сообщили в управлении Росгвардии по республике.

Основная часть нарушений была допущена из-за несоблюдения владельцами оружия сроков продления разрешительных документов. По итогу к административной ответственности было привлечено пять владельцев, которые своевременно не сообщили в подразделении лицензионно-разрешительной работы о том, что поменяли место жительства. Также было рассмотрено 472 заявления об оказании госуслуг по оборуту оружия.