В Сыктывкарском аэропорту появится амбулифт

В аэропорту Сыктывкара планируют установку амбулифта. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Коми Евгений Пономаренко в рамках защиты доклада о реализации госпрограммы Коми “Развитие транспортной системы”.

Амбулифт собираются установить в первых месяцах следующего года. Для покупки подобного устройства привлекут бюджетное финансирование из Коми. Амбулифт необходим людям с ограниченными возможностями здоровья для безопасной посадки на борт самолета.