В Ухте за день сгорели две дачи

Стало известно, что 5 и 6 ноября в Ухте сгорели два дачных дома. По предварительной информации МЧС по Коми причиной пожара в обоих случаях стала неправильная эксплуатация печи.

5 ноября в районе 13 часов дня в МЧС поступила информация о возгорании дачного дома на территории Ярегских дач в Ухте. Для ликвидации пожара задействовали 11 человек и 4 единицы пожарной техники. Спустя пару часов возгорание потушили. Вследствии пожара дачный дом получил повреждения.