Бывший мэр Инты получил новую профессию в колонии

Бывший мэр Инты Павел Смирнов, которого приговорили к 12 годам лишения свободы за взяточничество освоил новую профессию в исправительной колонии строгого режима в Нижегородской области, где сейчас и отбывает наказание.

Экс-мэра отправили работать в мясной цех, который производит продукции как для заключенных, так и на заказ. Бывший чиновник поведал, что ему легко было вникнуться в рабочий процесс, так как сфера ему была знакома.Так же Павел Смирнов отметил, что заработал новые навыки в плане мясного производства, и в рамках коммуникации с людьми.