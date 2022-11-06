Авиаперевозчик вернул деньги от пассажира после неудачной компенсации

Стало известно, что сыктывкара семья купила билеты в Анапу за полгода до отдыха. За полторы недели до вылета авиакомпания сообщила о переносе рейса. Семья отказалась лететь позже, после чего глава семейства обратился с заявлением о возврате денежных средств в авиакомпанию, а после в суд.

Суд встал на сторону пассажира и взыскал с компании стоимость билетов и компенсацию морального вреда за нарушение сроков возврата денежной суммы в размере 173 тысяч рублей.