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Авиаперевозчик вернул деньги от пассажира после неудачной компенсации

Авиаперевозчик вернул деньги от пассажира после неудачной компенсацииФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, что сыктывкара семья купила билеты в Анапу за полгода до отдыха. За полторы недели до вылета авиакомпания сообщила о переносе рейса. Семья отказалась лететь позже, после чего глава семейства обратился с заявлением о возврате денежных средств в авиакомпанию, а после в суд.

Суд встал на сторону пассажира и взыскал с компании стоимость билетов и компенсацию морального вреда за нарушение сроков возврата денежной суммы в размере 173 тысяч рублей.

Авиаперевозчик вернул все денежные средства, но вскоре обратился в апелляционную инстанцию, которая отменила первое решение суда. Это произошло из-за того, что документы позволяли во время распространения ковида возвращать деньги пассажиру в течении трех лет с даты отправления. Семье пришлось вернуть ранее компенсированную сумму.

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