Медсестра из Коми обвиняется в подделке документов о медосмотре

Республиканская прокуратура в ходе следствия по делу о подделке официальных документов установила, что в первой половине 2021 года к медсестре одной из поликлиник столицы Коми за помощью обратился пациент с просьбой закрыть медицинский осмотр всего его коллектива как можно быстрее.

Медсестра решила помочь мужчине, взяв 29 медицинских книжек всех работников, проставив все нужные печати и подделав подписи врачей. Также она подделала и заключения врачей по “проведенному” медицинскому осмотру. За помощь медсестра получила кофе и конфеты.