В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли 15 человек

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел ночной клуб “Полигон”, который принадлежит депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, как сообщил ТАСС. В результате пожара погибли 15 человек, еще четырех посетителей ищут. 250 человек были эвакуированы.
Очевидцы происшествия сообщают, что между посетителями клуба “Полигон” произошел конфликт, который после перешел в драку. В ходе драки один из участников конфликта выстрелил вверх - по одной из версий, посетитель запустил под потолок петарду. Из-за петарды здание заволокло дымом, возникла паника, и помещение загорелось. Версию о возгорании из-за пиротехники назвали также и в прокуратуре. Причина вспыхнувшего в клубе конфликта пока неизвестна. Мужчину, запустившего петарду, задержали.
Посетителям было сложно выбраться из задымленного клуба, так как большая часть людей была под влиянием алкоголя, а запасные выходы клуба были заблокированы, основной выход - перекрыт турникетом. Очевидцы рассказали, что ради спасения людям приходилось выбивать окна и прыгать на проезжую часть. Прибывшие спасатели вскрывали заблокированные двери болгаркой.
По факту случившегося Следственным управлением СК по Костромской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Региональная прокуратура также начала свою проверку.
В отношении владельца бизнеса никаких следственных действий пока не предъявляется. Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что в клубе с 2019 года не проводились соответствующие проверки, так как бизнес переведен в разряд малых.