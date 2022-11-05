В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли 15 человек

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел ночной клуб “Полигон”, который принадлежит депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, как сообщил ТАСС. В результате пожара погибли 15 человек, еще четырех посетителей ищут. 250 человек были эвакуированы.

Очевидцы происшествия сообщают, что между посетителями клуба “Полигон” произошел конфликт, который после перешел в драку. В ходе драки один из участников конфликта выстрелил вверх - по одной из версий, посетитель запустил под потолок петарду. Из-за петарды здание заволокло дымом, возникла паника, и помещение загорелось. Версию о возгорании из-за пиротехники назвали также и в прокуратуре. Причина вспыхнувшего в клубе конфликта пока неизвестна. Мужчину, запустившего петарду, задержали.