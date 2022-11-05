Как пройдут новогодние каникулы 2023

На этот раз новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Стоит также учитывать, что 31 декабря - суббота - нерабочий день, поэтому количество выходных увеличится до 9 дней. Рабочие будни начнутся 9 января.

2023 год начнется с государственных праздников, которые выпадают на выходные дни. 1 января выпадает на воскресенье, а Рождество Христово 7 января - на субботу, поэтому их перенесут на более поздний период. Так, дополнительные выходные у россиян появятся 24 февраля и 8 мая.