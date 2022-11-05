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Цена каких товаров повысилась, а каких снизилась в магазинах Коми?

Цена каких товаров повысилась, а каких снизилась в магазинах Коми?Фото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Специалисты Комистата представили отчет об изменениях цен на различные категории товаров в магазинах Сыктывкара, Ухты и Воркуты. По данным статистики, из продовольственных товаров подорожали огурцы, капуста и черный чай. Из группы непродовольственных товаров стали стоить дороже сухие корма для домашних животных, телевизоры и противомикробная мазь, пользующаяся спросом у потребителей. 

Заметно подешевели морковь, макароны и творог в группе продовольственных товаров. Непродовольственные товары, цена которых стала значительно ниже, - стиральный порошок, зубная паста и противовирусные таблетки.

Фото: Комистат

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