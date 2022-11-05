В Коми причиной двух пожаров стало неисправное электрооборудование

В двух пожарах в Коми причиной отметили неисправное электрооборудование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

4 ноября в 20:24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме в Сыктывкаре. Пожар был ликвидирован в течение часа, пострадавших не было. В результате возгорания дом был поврежден. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.