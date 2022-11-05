В Коми причиной двух пожаров стало неисправное электрооборудование

В двух пожарах в Коми причиной отметили неисправное электрооборудование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
4 ноября в 20:24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме в Сыктывкаре. Пожар был ликвидирован в течение часа, пострадавших не было. В результате возгорания дом был поврежден. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
В 01:27 5 ноября в пожарно-спасательной службе Ухты стало известно о возгорании в дачном доме Водненских дач в Ухте. Дом полностью охватило огнем еще до приезда спасателей. Пожар был ликвидирован в 04:58, пострадавших нет. В результате пожара дом сгорел полностью. Предварительной причиной пожара также стала неисправность электрооборудования.