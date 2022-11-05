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В Ухте почтили память ликвидаторов техногенных катастроф

В Ухте почтили память ликвидаторов техногенных катастрофФото Администрации Ухты

В Ухте прошло торжественное открытие мемориала в память о местных ликвидаторах техногенных катастроф. Скульптура выполнена работниками “Ухтаспецавтодор” по эскизу, созданному членами союза “Чернобыль - Ухта”. 

Новый памятник появился на улице Оплеснина. Торжественное открытие посетили жители города и представители органов власти. 

Журавль стал символом мемориала, олицетворяющим людей-героев, которые стали спасителями России от атомной катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. В ликвидации бедствия техногенной катастрофы принимали участие 500 ухтинцев, которые были частями разных подразделений, семь жителей города входили в подразделение особого риска.

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