В Ухте почтили память ликвидаторов техногенных катастроф

В Ухте прошло торжественное открытие мемориала в память о местных ликвидаторах техногенных катастроф. Скульптура выполнена работниками “Ухтаспецавтодор” по эскизу, созданному членами союза “Чернобыль - Ухта”.

Журавль стал символом мемориала, олицетворяющим людей-героев, которые стали спасителями России от атомной катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. В ликвидации бедствия техногенной катастрофы принимали участие 500 ухтинцев, которые были частями разных подразделений, семь жителей города входили в подразделение особого риска.