Период службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву будет входить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщает ТАСС. Соответствующий документ был опубликован в пятницу.

По словам зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, подобная норма поможет устранить неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью».