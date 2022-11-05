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Правительство Коми продолжит сотрудничать с ООО “Региональный оператор Севера”

Правительство Коми продолжит сотрудничать с ООО “Региональный оператор Севера”Фото: Региональный оператор Севера

Власти Коми не планируют расторгать контракт с действующим региональным оператором ООО “Региональный оператор Севера”, который отвечает за работу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказала минприроды Коми Екатерина Киселевич.

С 1 августа 2022 года ответственность за твердые коммунальные отходы лежит на республиканском министерстве природных ресурсов и окружающей среды. После анализа соответствующей схемы обращения с отходами, Киселевич отметила важность развития нового направления в работе с ними, так как показатели, рассчитанные национальным проектом “Экология”, не были достигнуты в нужный срок. В настоящее время вносятся изменения в нормативную базу. 

ООО “Региональный оператор Севера” выступил с докладом о своей деятельности за 2018-2022 год. Минприроды, а также органами региональной власти и общественниками были выделены некоторые предложения и сформированы замечания, но дальнейшее сотрудничество все также планируется.

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