В Ухте насмерть сбили человека

Как сообщили в УГИБДД МВД по РК, ДТП произошло 3 ноября около 19 часов. Водитель на автомобиле Ford Tourneo, двигаясь по путепроводной трассе, совершил наезд на двух человек, которые в этот момент ремонтировали сломанный автомобиль. Мужчины установили аварийный знак и включили аварийный свет.

В результате ДТП мужчина 1970 года рождения скончался на месте до прибытия скорой помощи. Мужчина 1999 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, в настоящее время находится в тяжелом состоянии.