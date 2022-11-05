В Сыктывкаре сбили пешехода, который переходил дорогу по “зебре”

ДТП произошло 3 ноября около 17 часов. Водитель Opel Antara ехал по проспекту Бумажников, где сбил пешехода, сообщили в УГИБДД МВД по РК. Мужчина 1980 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил ушиб левого колена и грудной клетки и был госпитализирован.

Также, 3 ноября, около 14:30, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по ул. Мира, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход - мальчик 2013 года рождения получил травмы различной степени тяжести.