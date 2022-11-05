Рыб ждет денежный сюрприз, а Овнам стоит следить за своими словами: гороскоп на 5 ноября

ОВЕН Какие бы цели вы ни ставили перед собой, будьте готовы к тому, что вам не удастся достичь их сразу. От вас потребуются не только настойчивость и упорная работа, но и изобретательность. Возможно, вам придется отказаться от привычного метода действий и попробовать нечто совершенно новое.

Соблазнов будет немало, но если вы найдете в себе силы противостоять им, то не пожалеете об этом. В какие-то моменты вы можете съязвить или сделать обидные замечания своим близким. Стоит быть сдержаннее в общении с самыми родными вам людьми: вы рискуете обидеть их, сами того не желая.

ТЕЛЕЦ

Неплохой день для тех, кто стремится к профессиональному успеху. Возможно, вам сегодня не удастся решить какие-то задачи, возникшие раньше, или обстоятельства помешают воплотить задуманное в жизнь. Но вы поймете, как добиться своего, составите план действий и продумаете его до мелочей.

Полезно поговорить о работе или бизнесе с людьми, которые разделяют ваши взгляды и интересы: можно неожиданно найти партнеров и союзников. Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Вас порадует общение с близкими, некоторых Тельцов ждут хорошие новости и интересные предложения.

БЛИЗНЕЦЫ

День станет для вас непростым, но плодотворным. Трудиться вам придется больше, чем обычно, и усилий нужно будет приложить немало. Но результат того стоит: вы добьетесь даже большего, чем ожидали. Могут заметно возрасти доходы, вероятны неожиданные денежные поступления, а также возвращение долгов, о которых вы давно забыли.

Вероятны новые знакомства: вы легко завоюете симпатию и доверие окружающих, а сами быстро составите верное впечатление о тех, кого видите впервые. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и приятными сюрпризами.

РАК

Сегодня не стоит рисковать деньгами, даже если речь идет о незначительных суммах. Из-за собственного легкомыслия и расточительности вы рискуете остаться на мели. Не стоит вкладывать силы и средства в сомнительные бизнес-проекты, даже если кто-то настойчиво советует сделать это. В остальном день благоприятен.

Он даст шанс преодолеть давнее недопонимание, положить конец конфликтам, которые заставляли вас беспокоиться, причиняли боль. Сейчас вы можете быть совершенно искренными с теми, кто вам дорог: такие люди понимают вас правильно и не обижаются.

ЛЕВ

Благоприятный день для общения, переговоров, обсуждения важных вопросов. Вам удастся многих привлечь на свою сторону, переубедить даже самых упрямых. Решать придется не только свои, но и чужие проблемы, но вы и из этого извлечете пользу. При этом вряд ли кто-то сможет злоупотребить вашей добротой. Вы защитите свои интересы, не побоитесь ответить отказом на просьбы или отказаться от условий, которые вам не подходят.

На пользу пойдут разумные физические нагрузки, активный отдых и занятия спортом. Это поможет почувствовать себя гораздо бодрее. Поездки подарят много ярких впечатлений.

ДЕВА

Вас ждет непростой день, полный неожиданностей. Многое пойдет не по плану, вам нужно будет быстро ориентироваться в ситуации, на ходу принимать решения. Однако день принесет не только трудности и проблемы: возможны и приятные сюрпризы, удачные совпадения.

К мелким потерям отнеситесь спокойно, у окружающих это вызовет уважение. Будет возможность изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Серьезные проблемы маловероятны.

ВЕСЫ

Как бы ни складывались обстоятельства, действуйте решительно и смело, чтобы быстро добиться нужного результата. У вас появятся оригинальные идеи, которые окружающие не смогут сразу понять и оценить по достоинству. Тут могут потребоваться долгие объяснения, но вы все же переубедите тех, кто сомневался.

Возможны перемены в личных отношениях, необязательно по вашей инициативе. Они заставят вас понервничать, но вскоре вы поймете, что все складывается наилучшим образом.

СКОРПИОН

День спокойным не будет: хочется действовать по плану, но получается это не всегда. Вы можете принять неверные решения, но постараетесь исправить ошибки как можно скорее, поэтому серьезных проблем удастся избежать. Окажутся удачными решения, касающиеся финансов. Не придется сожалеть о сделанных покупках, даже если вы не планировали их заранее.

От окружающих вы будете требовать больше, чем от себя; многим это не понравится. Но именно такой подход позволит избежать ненужных контактов, напрасных надежд и разочарований.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы склонны вести себя дерзко и даже вызывающе, в любых обстоятельствах говорить то, что думаете, и поступать так, как считаете нужным. Это может обернуться неприятностями, но вы готовы к трудностям и вряд ли станете жаловаться. Однако вы рискуете обидеть людей, которых по-настоящему любите. Иногда стоит проявить гибкость и деликатность, чтобы не испортить отношения надолго.

Первая половина дня пройдет довольно беспокойно, а вот вторая даст возможность сосредоточиться на делах, требующих аккуратности и внимания к деталям. Также это время подойдет для творчества.

КОЗЕРОГ

Будьте предельно осторожны в решении любых финансовых вопросов. Даже если речь идет о незначительной сумме, подумайте дважды, прежде чем потратить ее. В противном случае возможны серьезные неоправданные расходы, о которых вы вскоре пожалеете.

Крайне нежелательно брать деньги в долг, делать покупки в кредит. Окружающие поддержат вас и во многом помогут. Подумайте, с кем стоит объединиться, чтобы достичь давно поставленных целей. Не исключено примирение после долгой ссоры, восстановление старых связей.

ВОДОЛЕЙ

День станет для вас непростым: вы будете нервничать, побоитесь что-то упустить, появятся тревожные чувства и вы не поймете, почему. Лучший способ избежать переживаний – полезные дела. Чем меньше времени вы проведете праздно, тем лучше себя почувствуете.

Возможно, вам придется сразиться с сильным противником. Не бойтесь и не теряйтесь: у вас есть шанс выйти победителем, даже если все вокруг считают иначе. Очень полезным окажется опыт, полученный раньше. Вы не повторите старых ошибок, да и новые вряд ли совершите – тут поможет интуиция.

РЫБЫ

День принесет приятные сюрпризы. Например, возможны неожиданные денежные поступления или деловые предложения, сулящие скорую прибыль. При этом вы постараетесь избежать лишних расходов и задумаетесь о том, как лучше использовать полученную сумму. Вероятны перемены к лучшему в профессиональной сфере.