В Коми население сокращается за счет естественной убыли

В Коми численность населения сокращается за счет естественной убыли. Об этом сообщает Комистат.

В регионе за январь-август 2022 года умерло семь тысяч человек, а родилось всего четыре тысячи. За аналогичный период 2021 года умерло семь почти восемь тысяч человек, а родилось почти пять тысяч.