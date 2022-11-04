В Коми население сокращается за счет естественной убыли

В Коми численность населения сокращается за счет естественной убыли. Об этом сообщает Комистат.
В регионе за январь-август 2022 года умерло семь тысяч человек, а родилось всего четыре тысячи. За аналогичный период 2021 года умерло семь почти восемь тысяч человек, а родилось почти пять тысяч.
Также за восемь месяцев 2022 года заключено всего две тысячи семьсот браков, а разводов две тысячи с половиной. В прошлом году за такой же период было заключено три тысячи браков, а разводов всего две тысячи четыреста.