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Медицинские организации Коми переведены на новую цифровую платформу

Медицинские организации Коми переведены на новую цифровую платформуФото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

1 ноября “Ростелеком” перевел медицинские организации Коми на новую единую информационную платформу. Сервис разработали ООО “РТ МИС”.

В новая информационная система позволит доктору уделять больше времени и внимания пациенты и минимизирует время. потраченное на работу с документами.

Директор Коми филиала “Ростелеком” отметил, что в новую систему встроили интеллектуальные сервисы, которые будут помогать врачам в их работе.

Единая база сможет помочь в развитии и улучшении сервиса не только в отдельной локации, но и во всей медицинской системе страны.

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