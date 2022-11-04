Медицинские организации Коми переведены на новую цифровую платформу

1 ноября “Ростелеком” перевел медицинские организации Коми на новую единую информационную платформу. Сервис разработали ООО “РТ МИС”. В новая информационная система позволит доктору уделять больше времени и внимания пациенты и минимизирует время. потраченное на работу с документами.

Директор Коми филиала “Ростелеком” отметил, что в новую систему встроили интеллектуальные сервисы, которые будут помогать врачам в их работе.