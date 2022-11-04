В Коми снизился средний уровень заработка. В августе 2022 года средняя номинальная зарплата составила около 67 тысяч рублей, а в июле этого же года средняя зарплата составила 69 тысяч рублей. Об этом сообщает Комистат.

За август 2022 года средняя заработная плата составила 66 тысяч 930 реблей, что на 15% больше августа 2021 года.