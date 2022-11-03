Из горящего дома в Сыктывкаре пожарные спасли пять человек

В Сыктывкаре загорелся двухэтажный деревянный дом. Есть пострадавшие. Сейчас возгорание ликвидировано. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.
3 ноября по адресу Маркова, 15 около 19:30 загорелся деревянный жилой дом. На месте работают пожарные и медики.
В ликвидации пожара задействованы подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Звеньями газодымозащитной службы из сильно задымленных помещений спасли пять человек. Одну из женщин передали врачам, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Еще семь человек эвакуировались самостоятельно.
В настоящий момент горение ликвидировано, проводится разборка и проливка конструкций. Причины возникновения пожара устанавливаются дознавателями Госпожнадзора.
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