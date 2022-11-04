Овнах ждет успех в любовных делах, а Девам лучше купить себе торт: гороскоп на 4 ноября

ОВЕН Постарайтесь ответственно подойти к делам и не отказывайтесь от дополнительной работы — и шефа порадуете, и "лишние" денежки получите. Этот вечер посвятите общению с партнером по браку — любимый человек созрел для откровенного разговора. Но не осуждайте половинку за давние промахи, чтобы нечаянно не испортить отношения.

ТЕЛЕЦ

Сегодняшний день пройдет неплохо. Но не забывайте поговорку про журавля и синицу — старайтесь довольствоваться малым и будьте реалистами. Послеобеденное время желательно провести в кругу близких друзей и родственников. Расслабляющая атмосфера — это именно то, чего вам не хватало.

БЛИЗНЕЦЫ

Эти сутки не слишком подходят для новых начинаний. Возможно, вы получите заманчивое предложение о долгосрочном сотрудничестве. Но не подписывайте никаких документов, пока не убедитесь в надежности новых партнеров — не верьте всему, что вам обещают. Ситуация на личном фронте складывается неплохо — ждите перемен.

РАК

Этот день будет сложным в эмоциональном плане — сегодня вы тревожитесь из-за всяких пустяков и испытываете дискомфорт в компании малознакомых людей. Постарайтесь избавиться от негативных установок — займитесь медитацией и проведите сеанс самовнушения. Убедите себя в том, что вы самые умные и симпатичные.

ЛЕВ

Сегодня могут возникнуть сложности в общении. Постарайтесь обойтись без критических замечаний в адрес друзей и знакомых. Выпустить пар можно и другим способом — звезды советуют устроить физкультурную перезагрузку. Пробегитесь по стадиону или позанимайтесь на тренажере — раздражительность исчезнет без следа.

ДЕВА

Вам придется понервничать из-за необязательности некоторых знакомых. Не ждите извинений и рассчитывайте только на себя — одиночная деятельность будет результативной. Ну а вечером устройте перезагрузку. Звезды намекают, что настало время запастись сладкими "антидепрессантами" — тортики и конфеты поднимут настроение.

ВЕСЫ

Звезды сулят интересный, но напряженный день. Не пытайтесь спасти всех знакомых, которые обращаются с просьбами — выбросьте "костюм супергероя" и займитесь устройством личной жизни. Тем более, сегодняшние сутки больше подходят для работы над отношениями в паре — половинка поддержит все ваши идеи и предложения.

СКОРПИОН

Вас ждет стабильный и спокойный день. Атмосфера на службе нормализуется, отношения с близкими людьми тоже наладятся. Но не спешите делиться своим счастьем с окружающими людьми — гороскоп предупреждает об активности среди завистников. Радуйтесь в тишине и не афишируйте сегодняшних планов.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня многие представители вашего знака забудут об осторожности и примутся мечтать о новых приключениях. Постарайтесь быть менее импульсивными и не совершайте опрометчивых поступков. И не игнорируйте советы друзей — приятели знают вас, как облупленных, и могут уберечь от попадания в неприятные ситуации.

КОЗЕРОГ

Звезды советуют отменить запланированные финансовые операции — сегодняшний день не подходит для решения вопросов, связанных с деньгами. А вот в делах сердечных все интереснее — вас ждут знакомства и встречи. Можете принарядиться — просто для поднятия настроения и самооценки.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы можете попасть в список лучших работников месяца — начальник в полном восторге. Но не загордитесь, чтобы не испортить отношения с остальными сотрудниками коллектива. На романтическом небосклоне возможны небольшие осадки — уделите время половинке и старайтесь не игнорировать возникающие проблемы.

РЫБЫ