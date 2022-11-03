Жителей Коми напугали световые столбы в небе в небе

Жители Усинска заметили в небе необычные световые столбы и полосы. Их можно было заметить из любой точки города, а в сети стали распространяться фотографии необычного явления.

Жители города стали строить свои догадки, что это могло быть. Некоторые из них предполагали, что это так называемое гало, которое несколько лет назад уже наблюдалось в северных районах Коми. Другие же отметили, что формы столбов слишком разные, а прошлые явления выглядели как прямые и ровные столбы света.