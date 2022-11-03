Можно смело брать – он настоящий: названы лучшие марки кофе

Эксперты Росконтроля назвали самые качественные бренды кофе, которые можно найти в магазинах страны. Специалисты проанализировали сразу два вида напитков: растворимый и молотый. Какие из них получили высшие баллы, сообщает PRIMPRESS.
По информации экспертов, результаты проверки оказались неожиданными. Так, растворимый кофе получил куда более высокие баллы от жюри, а на первое место попал бренд Jardin — он получил более восьми баллов. У такого продукта не нашли ни одного недостатка. Это настоящая арабика, а в составе нет ни антибиотиков, ни токсических элементов.
Также среди растворимого кофе высокого качества оказались Jacobs Monarch, Tchibo Exclusive и Nescafe Classic. Их смело можно брать с полок магазинов.
Среди молотого кофе лучшим стал бренд Dallmayr prodomo. Экспертиза показала, что он полностью безопасен и приятен на вкус. В топ-3 также попали Davidoff и Paulig Classic.