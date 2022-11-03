Держатся за брак до последнего: женщины с этими именами выходят замуж только раз

Марина Мерилом искренности выступают поступки, а не слова. Сильная интуиция же позволяет сразу разобраться в намерениях кавалера. Поэтому и влюбиться Марине тяжело. Зато если сподобится пойти под венец , будет держаться брака до последнего. А сил для сохранения отношений она приложит много.

Александра

Несмотря на то, что она может менять себя несколько раз за день, врожденный такт не позволяет Сашам закатывать истерики. Впрочем, если вдруг Александра стала капризной принцессой — это лишь проверка. Ведь женщины с таким именем не собираются связывать свою жизнь с первым встречным. Да и искать другого мужчину им не с руки — приходится слишком много сил тратить на проверку избранника.

Екатерина

Несмотря на свою открытость и приветливость, Екатерина редко кому-то доверяет себя. Плюс некоторым отталкивающим фактором может считаться жестокий и прямолинейный характер. Впрочем, если Катя согласится на свадьбу, она будет предана избраннику навеки.

Анна