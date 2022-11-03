На новогодние городки в Эжве потратят 1,2 миллиона рублей

На обустройство новогодних городков в Эжвинском районе столицы Коми потратят 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок, где появилась заявка от администрации.
Согласно документам, желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 11 ноября. 15 ноября комиссия выберет победителя, который получит право на заключение контракта с муниципалитетом.
Работы должны пройти в два этапа. Сначала необходимо подготовить площадки, что должно быть сделано до 23 декабря 2022 года. Вторая часть контракта — содержание и демонтаж городков к 17 января 2023 года.
В проекте указано, что в Эжве обустроят три участка: парковую зону на улице Славы, на Слободской площади и в микрорайоне Строитель.
В парке у администрации установят натуральную ель высотой от 15 до 18 метров, а на остальных территориях искусственные, по 12 и 10 метров. Рядом с администрацией также появится большая горка "Скандинавия", средняя горка "Метелица" и малая "Зима-2". А на Слободской появятся три заливные деревянные горки. Еще две появятся в Строителе.
На елках появится иллюминация, а на улицах — световые консоли и лазерная подсветка.