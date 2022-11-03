На новогодние городки в Эжве потратят 1,2 миллиона рублей

На обустройство новогодних городков в Эжвинском районе столицы Коми потратят 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок, где появилась заявка от администрации.

Согласно документам, желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 11 ноября. 15 ноября комиссия выберет победителя, который получит право на заключение контракта с муниципалитетом.