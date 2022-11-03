Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Районы Коми, где должны были упасть части ракеты "Союз-2.1б" больше не опасны

Районы Коми, где должны были упасть части ракеты "Союз-2.1б" больше не опасныФото Минприроды Коми

2 сентября с космодрома Плесецк прошел пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Все прошло в штатном режиме. Вскоре части аппарата, которые приземлились в Коми, эвакуируют.

Напомним, по информации Минприроды республики, на время пуска ракеты три района региона объявили временно опасными. Вскоре после падения отделяющихся частей, на место выехали сотрудники Минприроды и представители космодрома. Они оценили возможное негативное влияние на окружающую среду и провели обследование территории, в ходе которого обнаружили объекты.

Эвакуация упавших частей РН "Союз-2" пройдет в рамках реализации договора с Министерством обороны РФ.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости