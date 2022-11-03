Сбер запускает новый сезон видеоподкаста «Три запятые» для IT-предпринимателей

Стартовал второй сезон видеоподкаста Сбера для IT-предпринимателей «Три запятые». Героем дебютного выпуска стал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он рассказал о том, на какие рынки IT-стартапам стоит обратить внимание, как Сбер сейчас работает со стартапами, и объяснил, как искусственный интеллект может многократно повысить эффективность бизнеса.

Особенностью нового сезона стала уникальная XR-студия, разработанная командой Sber AR/VR Lab специально для этого проекта. XR ( Extended Reality , расширенная реальность) погружает зрителя в виртуальный мир, объединяя цифровой фон и реальные объекты. Это подчёркивает главную тему подкаста — новые технологии и возможности, которые они открывают для предпринимателей.

Во втором сезоне в XR -студию придут инвесторы, IT-предприниматели и топ-менеджеры технологических компаний. Они расскажут о венчурных инвестициях и корпоративных инновациях в новых реалиях, криптовалютах, перспективах web 3.0, беспилотниках, прорывах в медицине и управлении персоналом. А главное — о том, как воплотить в жизнь свои идеи и заработать на этом.

Наталья Магидей, управляющий директор Сбера по работе с инновациями: