Врач объяснил, как выжить до приезда скорой при сердечном приступе

Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова.

Среди наиболее выраженных симптомом сердечного приступа врач выделила:

Боль левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;

Жгучая или давящая боль, реже – ноющая;

Боль в левой руке или в левой части шеи;

Отдышка;

Обильная потливость, слабость или даже тошнота и рвота.

Если вы увидели возникновение этих симптомов, первым делом вызовите скорую помощь, а затем положите человека так, чтобы его голова находилась выше тела. Откройте настежь окна и проверьте артериальное давление.