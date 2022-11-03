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Врач объяснил, как выжить до приезда скорой при сердечном приступе

Врач объяснил, как выжить до приезда скорой при сердечном приступе

Знания, как правильно действовать, если вы заподозрили у человека сердечный приступ, могут спасти ему жизнь, рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова.

Среди наиболее выраженных симптомом сердечного приступа врач выделила:

  • Боль левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;
  • Жгучая или давящая боль, реже – ноющая;
  • Боль в левой руке или в левой части шеи;
  • Отдышка;
  • Обильная потливость, слабость или даже тошнота и рвота.

Если вы увидели возникновение этих симптомов, первым делом вызовите скорую помощь, а затем положите человека так, чтобы его голова находилась выше тела. Откройте настежь окна и проверьте артериальное давление.

"При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону", - отмечает Давыдова. Обычно сперва нужно положить под язык таблетку нитроглицерина, а затем разжевать две таблетки кардиомагнила или половинку аспирина, резюмировала врач.

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