Каждая четвертая сделка с недвижимостью проходит без использования кредитных средств

С начала года в СЗФО доля сделок в Сбербанке по покупке жилья за собственные средства, без оформления ипотеки, составила 25 процентов от общего числа договоров. В Санкт-Петербурге цифра выше – 32 процента. Такую статистику озвучил ДомКлик от Сбера.

Рост популярности проведения сделок без ипотеки стал возможным благодаря сервисам безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик. А широкая сеть офисов Сбера позволяет комфортно проводить сделки как с участием кредитных средств, так и за собственные средства.