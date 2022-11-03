Комистат раскрыл данные о численности населения в городах и районах республики

Комистат обнародовал данные по переписи населения за 2021 год. Оказалось, что численность жителей Коми стремительно сокращается: теперь в республике живет не 807 тысяч человек, а 738 тысяч.

Отток населения отмечен почти во всех городах и районах региона. Так, в столице Коми ранее жили 260 тысяч человек. Теперь же цифра скромнее: 234 тысячи. Ухта и вовсе перестала быть городом с населением свыше 100 тысяч человек. Там живет 96 тысяч горожан. А в Воркуте с 77 тысяч население сократилось до 69 тысяч человек.