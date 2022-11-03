Регоператор Севера массово заменил контейнеры в Коми

В 2022 году Региональный оператор Севера закупил 4100 контейнеров и бункеров для мусора. На это ушло в общей сложности 47,7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Шестнадцать с половиной миллионов рублей оказались заложены в при тарифном регулировании. Остальные контейнеры на сумму в 31 миллион 288 тысяч рублей регоператор приобрел за счет других финансовых источников.