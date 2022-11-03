Регоператор Севера массово заменил контейнеры в Коми

В 2022 году Региональный оператор Севера закупил 4100 контейнеров и бункеров для мусора. На это ушло в общей сложности 47,7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе организации.
Шестнадцать с половиной миллионов рублей оказались заложены в при тарифном регулировании. Остальные контейнеры на сумму в 31 миллион 288 тысяч рублей регоператор приобрел за счет других финансовых источников.
Отметим, что регоператор попросил жителей республики относиться к контейнерам бережнее, так как в муниципалитетах участились случаи поджогов и погромов площадок. Кроме того, организация сообщила о проблеме с крышками: где-то требуют от горожан закрывать контейнеры, а где-то — наоборот. Регоператор разъяснил, что крышку все же нужно закрывать, чтобы мусор не разносило по всей площадке ветром.