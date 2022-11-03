В Сыктывкаре грузовик развалился прямо на дороге

В Сыктывкаре грузовик столкнулся с деревом и потерял кузов. Об этом корреспонденту портала “Про Город” рассказали подписчики.

3 ноября около 11:50 на улице Ленина возле дома №6 грузовик во время парковки опрокинул свой кузов. Очевидцы сообщают, что виновник инцидента — дерево, которое уже несколько раз сбивала грузы больших авто.

“Второй раз за два года наблюдаем эту картину. Припаркованная грузовая машина "теряет" кузов. А все из-за дерева, которое мешает автомобилям”, — поделилась очевидица событий.

По словам горожанки, припаркованные грузовики задевают ствол дерева, из-за чего у них “разваливаются” кузовы.