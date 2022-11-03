20-летняя жительница Коми напала на инспектора по делам несовершеннолетних

В Усть-Цильме осудили местную жительницу, которая оскорбила инспектора по делам несовершеннолетних и напала на него. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.

Как выяснилось в ходе разбирательств, инспектор попросил 20-летнюю девушку прекратить противоправные действия в отношении своих детей. Какие именно, не уточняется. В ответ женщина схватила сотрудника полиции за руку и сдавила ее, сопроводив жест оскорбительной бранью в адрес стража порядка.