Сыктывкарская балерина рассказала про падения на сцене и можно ли ей есть бургеры

2 ноября в России отмечали День балета. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с одной из ведущих балерин Театра оперы и балета Республики Коми и узнал, можно ли артистам есть бургеры и сколько они должны весить.
Татьяна Бикмухаметова — ведущая солистка Театра оперы и балета Коми, 34 года, занимается балетом с шести лет.
Где можно выучиться на балерину?
“Сначала я занималась балетом в "Детской хореографической школе", затем поступила в "Гимназию искусств при главе Республики Коми" и продолжила обучение уже в Сыктывкарском Государственном "Колледже искусств", где и получила профессиональное образование артистки балета”.
Какой карьерный рост у балерины?
“Если проходить все ступени, то обычно в театр выпускницы училищ поступают на вакансии артисток кордебалета, то есть танцуют в массовым сценах. Затем можно попробовать свои силы в корифеских партиях — танцевальные номера с небольшим количеством участников, например, маленькие или большие лебеди в "Лебедином озере". Если артистке хорошо удаются такие партии, то ей могут доверять сольные, а потом и ведущие партии. Идеальная карьерная лестница артистки балета выглядит так: артистка балета, солистка балета, ведущая солистка балета, прима-балерина”.
Что вы больше всего любите в своей работе?
“Аплодисменты, конечно же. На самом деле, это лишь следствие того, что все получилось, что зритель получил эмоции, почувствовал посыл артистов и теперь отвечает своей благодарностью. Да, пожалуй, это самое приятное, дарить людям праздник и получать взамен ответную радость и тепло”.
Что вы не любите в своей работе?
“Наверное, определенная рутина, как и в любой другой профессии. Она есть и в балете, но необходима для поддержания формы и для достижения того самого, что я больше всего люблю в своей работе. Приходится преодолевать себя ради прекрасной цели”.
Самое сложное выступление за все время вашей карьеры балерины?
“Самая сложная партия — это Одиллия в "Лебедином озере". Она очень техничная и эмоциональная”.
Балерина — это ваша мечта детства?
“В детстве не думала об этом. Родители отдали в балет, а потом уже самой было сложно представить себя в какой-то другой профессии, хотя временами было тяжело”.
Кем бы вы стали, если бы балетная карьера не удалась?
“Сложно сейчас об этом говорить, но, возможно, я была бы хорошим педагогом в какой-то другой сфере, если бы развивалась в ином направлении. Сейчас я работаю с детьми — преподаю хореографию гимнасткам. Мне это интересно, поэтому, думаю, что вполне могла бы выбрать путь учителя, если бы не балет”.
Придерживаются ли балерины особой диеты?
“Здесь все очень индивидуально. Кто-то постоянно сидит на диетах, а кто-то ест больше, чем среднестатистический далекий от танцев и спорта человек. Вообще питание артиста балета должно быть сбалансированным, так как высокие физические нагрузки требуют много сил”.
Можно ли балеринам съесть бургер?
“Бургер иногда можно себе позволить, но переходить на фастфуд не порекомендовала бы никому, ни артистам балета, ни офисным работникам”.
Сколько должна весить балерина?
“Опять же вопрос довольно индивидуальный: балерина ростом 160 сантиметров и балерина ростом 175 сантиметров вряд ли могут весить одинаково. Но в среднем вес балерины не должен быть многим больше 50 кг. Лишний вес для балерины — это нагрузка на суставы, что чревато травмами, а если танцовщица работает в дуэте, то тут уже здоровьем суставов и позвоночника рискует не только сама балерина, но и ее партнер.
Что будет с балериной, если она поправится?
“Если балерина поправилась, то обычно педагог или балетмейстер может сказать, что нужно прийти в форму. В основном артисты сами стараются контролировать свой вес, так как понимают, что от этого зависит не только их внешний вид на сцене, но и работа без риска травм для себя и для партнера”.
Кружится ли у вас голова во время танца?
“В балете есть секрет, чтобы голова не кружилась, определенный технический прием, позволяющий вращаться, либо четко на одном месте, либо продвигаясь по заданной траектории. Если этим приемом пренебрегать, то может и голова закружиться и элемент будет исполнен плохо. Поэтому лучше все технические приемы использовать, чтобы голова кружилась только от успеха”.
Какие советы вы бы дали начинающим балеринам?
“Я бы посоветовала не сдаваться, когда тяжело, потому что именно это путь к развитию. А еще соревноваться только с собой. В таком случае никто не может повторить чей-то успех, станцевать в точности, как кто-то другой, вы только сможете стать сильнее и лучше, чем вы сами год назад, неделю назад, вчера”.
Часто ли случаются травмы у балерин?
“Да, в балете случаются травмы и довольно часто, но нередко это происходит из-за неверного исполнения элементов, игнорирования правил классического танца и плохо разогретых мышц”.
Ронял ли вас партнер?
“Да. У меня была премьера Одиллии в "Лебедином озере". Меня поднял партнер в поддержку. Ему надо было перенести меня на центр сцены, но у него не выдержали руки и он меня уронил. Хорошо, что не на пол. Я повисла у него на груди. Он держал крепко. Я одной ногой пыталась встать на пол, так как другая нога была у него в руках. Он меня так и нес на центр сцены. Я висела у него на руках. Все это произошло быстро. Дальше мы продолжили танцевать”.
Вы переживали после случившегося?
“Плакала после спектакля. Во время выступления не надо показывать зрителю, что что-то не получилось. Зритель приходит увидеть сказку, а не слезы артиста. Конечно, внутри я переживала, но потом собралась и дотанцевала номер. Переживания очень мешают”.
Куда уходят из балета?
“Многие уходят в преподавание, а кто-то получает образование в другой сфере и начинает новую жизнь”.
Часто ли балерины заводят романы со своими коллегами?
“Да, так бывает. Мой муж — премьер нашего театра Ринат Бикмухаметов. Сейчас у нас замечательная семья, двое детей, а балет — это то, что нас изначально объединило. Думаю, балетные семьи — довольно частое явление, ведь мы очень много времени проводим на работе, плюс танец — это очень контактный и эмоциональный род деятельности, в танце может вспыхнуть искра между людьми, и нередко пары решают эту искру превратить во что-то большее, может и до семейного очага дойти”.