Сыктывкарская балерина рассказала про падения на сцене и можно ли ей есть бургеры

2 ноября в России отмечали День балета. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с одной из ведущих балерин Театра оперы и балета Республики Коми и узнал, можно ли артистам есть бургеры и сколько они должны весить.

Татьяна Бикмухаметова — ведущая солистка Театра оперы и балета Коми, 34 года, занимается балетом с шести лет.

Где можно выучиться на балерину?

“Сначала я занималась балетом в "Детской хореографической школе", затем поступила в "Гимназию искусств при главе Республики Коми" и продолжила обучение уже в Сыктывкарском Государственном "Колледже искусств", где и получила профессиональное образование артистки балета”.

Какой карьерный рост у балерины?