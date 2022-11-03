Россиянам объяснили, могут ли срочники отправиться в зону СВО

На портале "Объясняем.рф " ответили на еще один волнующий вопрос: могут ли срочники отправиться в зону специальной военной операции, если им уже пришла повестка.

По словам экспертов, отказаться от прохождения срочной службы россияне не смогут, но заменить службу на контрактную возможно. Так, все совершеннолетние граждане РФ, не состоящие в запасе в вооруженных силах, а также имеющие среднее профессиональное или высшее образование вправе заключить контракт.