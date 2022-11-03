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В Сыктывкаре женщина расплатилась в автобусе купюрой "банка приколов"

В Сыктывкаре женщина расплатилась в автобусе купюрой "банка приколов"Фото очевидицы

В Сыктывкаре женщина расплатилась в автобусе 100-рублевой купюрой “банка приколов”. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщила подписчица.

Утром 3 ноября на маршруте №1 женщина средних лет заплатила за билет фальшивой купюрой. Кондуктор не сразу смогла заметить подвох.

“Я обратила внимание на купюру спустя один круг. Сложила сперва все деньги в сумку, и через круг решила разложить все красиво. Раньше такого не было. Я ее запомнила потому, что она одна была со 100-рублевой купюрой”, — поделилась кондуктор.

В салоне автобуса есть видеокамеры, на которые попала пассажирка. Кондуктор автобуса намерена пойти в полицию.

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