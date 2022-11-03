В Сыктывкаре женщина расплатилась в автобусе купюрой "банка приколов"

В Сыктывкаре женщина расплатилась в автобусе 100-рублевой купюрой “банка приколов”. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщила подписчица.

Утром 3 ноября на маршруте №1 женщина средних лет заплатила за билет фальшивой купюрой. Кондуктор не сразу смогла заметить подвох.

“Я обратила внимание на купюру спустя один круг. Сложила сперва все деньги в сумку, и через круг решила разложить все красиво. Раньше такого не было. Я ее запомнила потому, что она одна была со 100-рублевой купюрой”, — поделилась кондуктор.