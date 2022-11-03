В Сыктывкаре утвердили лыжные маршруты 2022 года

В предстоящем лыжном сезоне сразу восемь районов столицы Коми получат лыжные трассы. Как сообщили в Управлении спорта администрации города, протяженность этих трасс составит более 70 километров.

Обустраивать маршруты начнут сразу, как только выпадет достаточное количество снега. Завершить работы планируется уже до новогодних праздников.