В Сыктывкаре утвердили лыжные маршруты 2022 года

В предстоящем лыжном сезоне сразу восемь районов столицы Коми получат лыжные трассы. Как сообщили в Управлении спорта администрации города, протяженность этих трасс составит более 70 километров.
Обустраивать маршруты начнут сразу, как только выпадет достаточное количество снега. Завершить работы планируется уже до новогодних праздников.
Перечень трасс выглядит так:
- трасса в р-не Грибного проезда в пгт. Краснозатонский;
- трасса в р-не ул. Снежной в пгт. Верхняя Максаковка;
- трасса в р-не Нювчимского шоссе в пгт. Краснозатонский (местечко "Черное озеро");
- трасса в р-не малой объездной в мкр. "Орбита";
- трассы в р-не ул. Лесопарковой;
- трасса в р-не пересечения ул. 1-й Промышленной и Октябрьского проспекта (местечко "Човью");
- трасса в р-не местечка Красная Гора;
- трасса в р-не ул. Островского в Эжвинском районе МО ГО "Сыктывкар".
Также появится лыжня в Кировском парке. Там смогут заниматься как любители, так и школьные группы, сообщает "Комиинформ".